La Xunta da luz verde ambiental a la ampliación del polígono pontevedrés de O Campiño

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental con condiciones al Plan estruturante de ordenación de suelo empresarial (Peose) para ampliar el parque empresarial de O Campiño, en Pontevedra.

El informe ambiental estratégico emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, que saldrá publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia, establece que no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto. No obstante, incluye condicionantes en distintos aspectos como la protección del patrimonio cultural existente en el entorno, la integración paisajística, la movilidad, la gestión de los recursos hídricos -el abastecimiento, saneamiento y gestión de las aguas pluviales- y una adecuada zonificación acústica de la superficie de actuación.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida la consulta de los organismos públicos interesados y tanto el borrador de Peose como el documento ambiental estratégico estuvieron publicados en el portal web de la Consellería para que el público en general pudiera consultarlos y hacer las observaciones o sugerencias oportunas.

Una vez emitido el informe ambiental estratégico, se remite al promotor -la empresa pública Xestur- y al órgano sustantivo -la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial- junto con los informes recibidos en la fase de consultas previas y, posteriormente, se hará público mediante publicación tanto en el DOG cómo en la página web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

La Xuna recuerda que el objetivo del Peose es planificar y ordenar las actuaciones urbanísticas necesarias para ejecutar la ampliación del parque empresarial de O Campiño, un desarrollo previsto en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia (Psoaeg).

El ámbito de actuación del Peose es un espacio de algo más de 16 hectáreas de extensión, la mitad de lo previsto inicialmente, en la parroquia de Marcón y limita con el polígono de Ponte Caldelas.

Los terrenos afectados están clasificados en el PXOM mayoritariamente como suelo no urbanizable común y de protección forestal, aunque le resulta de aplicación el establecido para el suelo rústico.

La ordenación del ámbito se configura alrededor del viario coincidente con la calle Monte Louredo, que se prevé acondicionar. Al norte de esta vía se dispone una manzana para usos industriales y comerciales rodeada por una zona verde que ejerce de barrera e integración de yacimientos identificados en el entorno. El plan recoge al sureste otra vía y, frente a ella, una parcela destinada a equipamientos, una zona verde circundante en la que se localiza otro yacimiento y un área de aparcamiento.

En cuanto a los servicios principales, para el abastecimiento se prevé la ejecución de una nueva conducción desde el depósito situado del parque empresarial de O Campiño hacia la calle Monte Louredo y, en relación con el saneamiento, las aguas residuales se conducirán a la estación depuradora de aguas residuales de Praceres y, de no ser posible, se buscará otra alternativa para su gestión.

El plan también establece la conexión a las redes de energía eléctrica, gas y telecomunicación existentes en el entorno y recoge que los viarios estruturantes contarán con carril bici, incluyendo en una franja de vegetación de un metro de separación y zonas de estacionamiento.