Voces Ocultas, una apuesta por la inclusión y creación artística

Personas con diversidad funcional son las protagonistas de este programa municipal

Presentación de la nueva edición de Voces Ocultas. | FDV

R. P.

Pontevedra

La concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, presentó ayer el renovado proyecto Voces Ocultas: inclusión, formación y profesionalización en el mundo de las artes y el audiovisual para personas con otras capacidades, junto con el director-coordinador de la iniciativa, Gonzalo Maceira.

Se trata de una iniciativa que conjuga creación musical y audiovisual y sensibilización social, basada en dos pilares: la formación de un grupo musical inclusivo y una intervención didáctica en los institutos, dirigida a fomentar la inclusión y la creatividad a través de la música y la tecnología, destacando las capacidades de las personas con diversidad funcional en el ámbito artístico.

«Queremos romper barreras, estereotipos y hablar de inclusión en el mundo de la música y de la creación y también, de ser posible, en el campo laboral. La industria cultural no puede quedar de lado», destacó Anabel Gulías, quien alabó una iniciativa que emerge de nuevo y más ambiciosa.

Después de una primera etapa iniciada en 2016 e interrumpida por la pandemia de Covid, Voces Ocultas –que mantiene su ideario a favor de la inclusión y la visibilización de las personas con discapacidad dentro del campo sociocultural de la ciudad– evoluciona hacia un aula de formación continua en música, fotografía, artes plásticas y formación literaria y enseñanza individualizada donde un grupo de personas con diversidad funcional participarán en la creación de propuestas culturales con una perspectiva de 4 años. Un aprendizaje en habilidades técnicas y creativas que les permita buscar oportunidades laborales en el sector. n

