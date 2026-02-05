Vecinos de Marín piden más aparcamiento

Vecinos de Marín han trasladado sus quejas por la falta de aparcamiento en el municipio. «Tras la eliminación de plazas en los últimos años, no hay aparcamientos públicos que permitan absorber la demanda diaria y tampoco existe la opción de párking privado», lamentan. Proponen aprovechar terrenos como el de Méndez Núñez o zonas portuarias vacías.