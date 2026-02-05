Suspendido Stock Marín por el mal tiempo
El Concello de Marín confirmó ayer que, ante las condiciones climatológicas adversas, acordó suspender de forma definitiva la edición de Stock Marín que estaba previsto que tuviera lugar este fin de semana. El objetivo será sacar adelante otra campaña de dinamización comercial próximamente y focalizar esfuerzos en la del Día da Nai.
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- El temporal corta por tercer día consecutivo la autovía de Marín en Pontevedra
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Las banderas ya ondean en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra
- El PP denuncia que el alcalde de Ponte Caldelas cesa a una asesora para dar una dedicación a su pareja
- Se sube al techo de un taxi en Sanxenxo y logran identificarlo por pagar con tarjeta
- Minuto de silencio por María Belén, víctima del machismo en Mos: «Estamos rotos»