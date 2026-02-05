Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendido Stock Marín por el mal tiempo

El Concello de Marín confirmó ayer que, ante las condiciones climatológicas adversas, acordó suspender de forma definitiva la edición de Stock Marín que estaba previsto que tuviera lugar este fin de semana. El objetivo será sacar adelante otra campaña de dinamización comercial próximamente y focalizar esfuerzos en la del Día da Nai.

