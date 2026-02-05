Los sucesivos cortes de la autovía de Marín siembran el caos circulatorio

Las condiciones climatológicas, sus efectos en el mar y la subida de la marea han provocado este jueves, por cuarto día consecutivo, el cierre de la autovía de Marín, la PO-11, una medida que se suele prolongar por varias horas, lo que siembra el caos en el tráfico por los desvíos, en especial la PO-546 y la variante de Marín.

Todo ello repercute en la circulación urbano, en la ciudad de Pontevedra pero sobre todo en Marín, donde su alcaldesa, María Ramallo, ya ha mostrado su preocupación al respecto, ya que "se generan importantes retenciones en la zona de Jaime Janer, en el acceso al casco urbano, o en la zona de Concepción Arenal y el barrio pontevedrés de Praceres, colapsando la entrada a Pontevedra por la carretera vieja".

La zona de Manuel del Palacio y el entorno de la Casa do Mar de Mollavao, en Pontevedra, registra en la mañana de este jueves notables atascos ya que los conductores, entre ellos los camiones, buscan alguna alternativa a la autovía.

Atascos en el entorno de la Casa do Mar de Pontevedra / FdV

Además, estas retenciones y dificultades afectan de forma muy importante al tráfico portuario y a la distribución de mercancías, "lo que puede mermar su competitividad"

Ramallo teme que "estos temporales puedan repetirse en el tiempo y, si coinciden con pleamar, vernos afectados de esta forma” por lo que solicita "coordinación a la hora de tomar decisiones"

“Por supuesto que es necesario restringir el tráfico cuando la marea sube e inunda los carriles, pero en estos días tenemos la constancia de que ya con la bajamar aún se mantenía cerrada y en horas puntas es un problema”, declara la regidora, que considera razonable “convocar una reunión de trabajo y coordinación en la que podamos estar los municipios afectados, la Autoridad Portuaria y los titulares tanto de la autovía como de la PO-546 en este caso el Ministerio y la Xunta de Galicia, para trazar actuaciones conjuntas que permitan ser ágiles a la hora de reabrir, mejorar la señalización y, en general, valorar como reducir al máximo el impacto de los cierres de la PO-11".

Así, la alcaldesa ha enviado formalmente esta propuesta de reunión a las Administraciones implicadas y agradece el trabajo del personal de Emergencias y de Tráfico en unas semanas que están siendo especialmente difíciles. “Además, recalcamos la necesidad de tener precaución por parte de los usuarios”.