Seixo acollerá a Carreira do Truco

A proba arrancará o domingo día 8 desde a Alameda ás 10.00 horas

R. P.

Marín

Seixo volverá poñerse as zapatillas de deporte. A XV edición da Carreira de Truco 2026 foi presentada polos concelleiros Antonio Traba e Antonio Caíña, xunto co representante da asociación Acemas, Manuel Solla, quenes destacaron o carácter deportivo, solidario e participativo desta cita xa consolidada no calendario local.

A proba arrancará o domingo día 8 desde a Alameda de Seixo a partir das 10.00 horas, momento no que darán comezo as carreiras dos máis pequenos, organizadas por idades. Ás 10.30 horas terá lugar unha andaina popular, aberta a todos os públicos, cun percorrido pola praia de Loira e o monte Subareiro. Ás 10.45 horas disputarase a carreira de maiores, cun trazado de 8,3 quilómetros que partirá do cruce de Aguete, pasará por Portocelo e regresará á Alameda.

Todos os participantes recibirán medallas e haberá premios, así como un sorteo de agasallos. n

