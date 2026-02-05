Sanxenxo ofrece talleres en Nantes durante el Carnaval

El Concello de Sanxenxo realiza una propuesta de conciliación lúdica para las vacaciones de Carnaval con Obradoiros. La actividad pensada para niños y niñas, de 3 a 12 años, se realizará los días 16, 17 y 18 de febrero en el pabellón de Nantes.

El precio para empadronados será de 20 euros y para los no empadronados, de 25 euros. La apertura de inscripciones será mañana 5, a las 9.00 horas, hasta el 11 de febrero, a las 14.00 horas. n