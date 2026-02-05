Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanxenxo ofrece talleres en Nantes durante el Carnaval

R. P.

Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo realiza una propuesta de conciliación lúdica para las vacaciones de Carnaval con Obradoiros. La actividad pensada para niños y niñas, de 3 a 12 años, se realizará los días 16, 17 y 18 de febrero en el pabellón de Nantes.

El precio para empadronados será de 20 euros y para los no empadronados, de 25 euros. La apertura de inscripciones será mañana 5, a las 9.00 horas, hasta el 11 de febrero, a las 14.00 horas. n

