Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
El Rotary organiza una ruta sobre Castelao

El Rotary Club de Pontevedra organiza una ruta este sábado, 7 de febrero, bajo el título «As Cruces de Pedra de Castelao en Lérez». Comenzará a las 10.00 horas en el Monasterio de San Bieito de Lérez, donde está previsto que finalice sobre las 13.00 horas. La inscripción se puede hacer a través de la web del club, que agradece un donativo para sus actividades solidarias de 2026.

