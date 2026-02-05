Homenaje
En recuerdo de Juan Fernández Vázquez, «alma mater» del Noalla
Una representación de exjugadores del Noalla F.C. del año 1978 homenajearon a su expresidente, fundador y alma mater Juan Fernández Vázquez (Nito de Moreira), con una visita a su familia. Asistieron Carlos Arosa, excapitán, Antonio Prieto (Prieto ) Marcelino Álvarez (Lora) José Manuel Mourelos ( Mourelos) y Carlos Álvarez (Porfirio).
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- El temporal corta por tercer día consecutivo la autovía de Marín en Pontevedra
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Las banderas ya ondean en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra
- El PP denuncia que el alcalde de Ponte Caldelas cesa a una asesora para dar una dedicación a su pareja
- Se sube al techo de un taxi en Sanxenxo y logran identificarlo por pagar con tarjeta
- Minuto de silencio por María Belén, víctima del machismo en Mos: «Estamos rotos»