Homenaje

En recuerdo de Juan Fernández Vázquez, «alma mater» del Noalla

Una representación de exjugadores del Noalla F.C. del año 1978 homenajearon a su expresidente, fundador y alma mater Juan Fernández Vázquez (Nito de Moreira), con una visita a su familia. Asistieron Carlos Arosa, excapitán, Antonio Prieto (Prieto ) Marcelino Álvarez (Lora) José Manuel Mourelos ( Mourelos) y Carlos Álvarez (Porfirio).

