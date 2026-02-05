Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio Paz Andrade para Leal Bóveda

El doctor en Historia José María Leal Bóveda, ponente habitual en la UNED, ha sido distinguido con uno de los Premios Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia por su tesis doctoral «Pesca e Negocio na Galicia cantábrica: de Cariño a Ribadeo entre o Catastro de Ensenada e o desestanco do sal».

