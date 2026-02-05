El PP pregunta por el impacto social y militar de los barcos de la OTAN en la Escuela Naval

A finales de diciembre, el Ministerio de Defensa anunciaba un proyecto para convertir la Escuela Naval en una base de apoyo a los buques de guerra de la OTAN mediante la «adecuación de muelles y pavimentos en la dársena interior» de la academia marinense. Se trata de mejorar y modernizar pavimentos y zonas de atraque para adaptarse a los estándares de la Alianza, un proyecto que ronda los 2,5 millones, procedentes de fondos de la propia organización internacional de defensa.

Según la documentación de la Armada, «las actuaciones que se realizarán se circunscriben a los acuerdos de cofinanciación para la mejora de las instalaciones militares de los países integrados en la Organización del Atlántico Norte para su uso por cualquiera de los integrantes de la Alianza. En este sentido, el Arsenal de Ferrol se comprometió a la modernización de los muelles de la Escuela Naval y de las instalaciones de apoyo al mismo».

Ahora, el PP pide información en el Congreso sobre la repercusión de este proyecto en la propia Escuela y su escuela. Diputados como Pedro Puy e Irene Garrido Valenzuela, preguntan por las «previsiones que tiene el Gobierno en relación con la generación de empleo directo e indirecto derivado de este proyecto y si se priorizará la contratación de empresas y trabajadores locales».

Noticias relacionadas

También pregunta por la «evaluación de impacto ambiental y de seguridad portuaria que se haya realizado o s eprevé realizar con motivo de la adaptación de instalaciones en Marín para la recepción de buques de guerra» y «cómo se va a mitigar cualquier impacto sobre la ría de Pontevedra y las actividades económicas locales». En su iniciativa, el PP recuerda que esta proyecto de la Armada «implica el uso de financiación pública y puede tener efectos relevantes sobre el territorio, así como sobre las relaciones con organismos e instituciones internacionales».