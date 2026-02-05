El PP denuncia en Pontevedra el caos ferroviario: "Es una de las provincias más afectadas"

En pleno caos ferroviario por la suspensión de los ferrocarriles en el Eje Atlántico por el temporal, que ha dejado a Pontevedra aislada por tren, el Partido Popular quiso denunciar en la ciudad la situación de esta red. Pedro Puy, diputado en el Congreso por la provincia, y Pepa Pardo, senadora por la circunscripción en Pontevedra fueron los encargados de mostrar sus quejas.

Aseguran que "Pontevedra que es una de las provincias más afectadas en líneas con limitaciones de velocidad" dictadas por el ministerio de Transportes tras el accidente de Adamuz, con 46 fallecidos.

El diputado nacional, Pedro Puy, mostró en primer lugar su solidaridad con los trabajadores de Renfe y Adif, "que están pasando por unos momentos realmente también difíciles por todos los problemas que hay con la gestión de este caos ferroviario y con los usuarios del transporte ferroviario".

Además, coincidía con la suspensión toda la circulación ferroviaria en la provincia, "lo que de la buena prueba del caos en el que estamos. El caos, además, no es porque no hubiera advertencias. En distintas ocasiones, tanto la propia Agencia de Seguridad Ferroviaria, como los maquinistas, como los usuarios, denunciaron que estaba habiendo problemas. Y estamos asistiendo a una continua sucesión de retrasos y de averías".

Los populares subrayan que "en apenas unas semanas se iba a llegar a 350 km/h en alta velocidad y ahora se anuncian reducciones y limitaciones de velocidad constantes y permanentes”, lamentó Pedro Puy.

También reclaman "la mejora de los horarios y la recuperación de las frecuencias que se perdieron con la pandemia", además de "avanzar en las infraestructuras que están pendientes, como la salida sur de Vigo y en la mejora de los materiales".

Insiste el PP en mejorar la atención a los usuarios, "porque quizás hoy lo más lamentable no es que haya que suspender, que ya veremos las causas, por las que suspendió toda la circulación en la provincia, sino que ni siquiera se dé una alternativa a los usuarios, que ven forzados, en el mejor de los casos, a coger el coche y lanzarse a la carretera en unas condiciones meteorológicas adversas”.

La senadora pontevedresa Pepa Pardo también exige responsabilidades, porque “a fecha de hoy las responsabilidades asumidas políticas a consecuencia del accidente de Adamuz y a consecuencia de la falta de gestión, fueron cero. Cero responsabilidades políticas. Ayer mismo, en el Senado, reprobábamos prácticamente por unanimidad al ministro de Transportes, Óscar Puente, y me los exigía su dimisión”, precisó Pardo.

Estas declaraciones han coincidido, precisamente, el mismo día en que Renfe suspendió todos los trenes con origen y destino en Vigo, una medida que afecta de forma directa a las salidas y llegadas en Pontevedra.

Renfe ha suspendido desde primera hora de este jueves varios servicios ferroviarios en Galicia, con especial incidencia en la provincia de Pontevedra, debido a las condiciones meteorológicas adversas y al riesgo de zonas inundables, según ha confirmado la compañía.

En un comunicado, la operadora pública informa de que no circulan los trenes entre Vigo Urzaiz y Santiago, Vigo Guixar y Santiago, Vigo Guixar–Tui ni Vigo Guixar–Ourense, y advierte de que la medida se aplica sin posibilidad de transporte alternativo. También se ven afectados algunos trayectos de Servicios Comerciales con enlace con Madrid en los corredores Vigo–Santiago y Vigo–Ourense.