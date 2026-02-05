Moda
De Pontevedra a la Fashion Week Madrid
La egresada en Moda en Pontevedra Mericusan presentará en Madrid una versión ampliada de la colección con la que ganó el desfile Debut 2025 y que también le valió un reconocimiento de la Fundación Bimba y Lola por su creatividad.
A. L.
La diseñadora Mericusan, egresada del «Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda» en Pontevedra, se prepara para dar el salto a una de las pasarelas clave del talento emergente en España. Tras alzarse el pasado mes de noviembre con el primer premio de Debut 2025 gracias a su colección «Ángel de cristal», la creadora presentará el domingo 22 de marzo una versión ampliada de ese proyecto en EGO, la plataforma de diseñadores emergentes de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
El reconocimiento obtenido por Mericusan llegó de la mano de una colección que la propia autora definía como «un reflejo de mi identidad y de cómo yo leo las identidades femeninas». El proyecto, desarrollado como Trabajo de Fin de Máster en la Facultade de Deseño, la situó también entre los diez nombres seleccionados para participar en EGO, el programa que este año conmemora su 20 aniversario y que cerrará la edición de MBFWMadrid.
La organización ha hecho público el calendario de una edición que se celebrará del 18 al 22 de marzo y que, según destacan desde la propia pasarela, convertirá la capital en el «epicentro de la moda española». La clausura llegará precisamente con la jornada dedicada a EGO, definida como el escaparate que durante dos décadas ha impulsado a los nuevos talentos del diseño nacional.
En esta edición, además de Mericusan, desfilarán las propuestas de Adrià Egea, Antonio Acuario, Bonet, Caducifolium, Eaftimos, Maikarfi, Maison Gracen, Patequilux y Pringa, que optarán al premio de la convocatoria junto a «Ángel de cristal».
El eje conceptual de la colección se articula en torno a «The Dreamed Dress», un vestido blanco que simboliza un ideal inalcanzable de «pureza, belleza y perfección». A partir de esa idea, Mericusan compone un guardarropa de piezas que combinan volantes, enaguas y siluetas románticas con una paleta en blanco y negro.
Desde la organización apuntan que estas prendas materializan una tensión constante: inocencia y vacío, deseo y frustración, refugio y desencanto. n
