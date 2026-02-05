Pontevedra blinda sus parques y sendas fluviales por la alerta meteorológica y formaliza su queja ante el Ministerio por el caos en la autovía de Marín

La persistencia de las condiciones meteorológicas adversas y la acumulación de precipitaciones han obligado al Concello de Pontevedra a tomar medidas preventivas inmediatas. La concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, ha confirmado este jueves, tras la Xunta de Goberno, del cierre de los principales parques urbanos y espacios naturales de la ciudad. Esta decisión se suma a la aprobación de una queja formal dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la situación de la Avenida de Marín (PO-12), afectada por inundaciones recurrentes.

Desde primera hora de la mañana, los servicios municipales han procedido al precintado y señalización de las zonas verdes ante la alerta amarilla decretada por lluvias, viento y tormentas costeras. Vilaverde ha justificado la medida no solo por la previsión meteorológica del día, sino por el efecto acumulativo de las últimas semanas.

"Ante la reiteración y el tiempo que llevamos con tantas lluvias, los terrenos están muy dañados", explicó la edil, advirtiendo del riesgo real de "desprendimientos o caída de árboles".

Permanecen cerradas al público hasta nuevo aviso el parque de Las Palmeras, la Alameda, el Mirador de Monte Porreiro, la Illa do Covo y la sendas fluviales. En concreto, se ha restringido el acceso a los paseos del Gafos, Lérez y Rons.

Queja formal por la "pasividad" en la autovía de Marín

Más allá de la gestión inmediata del temporal, la Xunta de Goberno ha servido de escenario para elevar el tono contra el Gobierno central. El ejecutivo local ha acordado enviar una queja formal al Ministerio de Transportes ante lo que consideran una desatención sistemática de los problemas de drenaje en la PO-12.

La autovía, arteria vital de conexión entre Pontevedra y Marín, acumula cinco días consecutivos con cortes de tráfico debido a las inundaciones provocadas por la coincidencia de mareas vivas y fuertes lluvias. "No entendemos qué le hizo Pontevedra a este ministerio para actuar con esta pasividad", lamentó Vilaverde, visiblemente molesta.

La concejala nacionalista denunció que, pese a ser un problema "conocido desde hace años", la respuesta del Ministerio ha sido nula. "Lo único que conseguimos es que nos metiesen en un macroestudio a nivel estatal, pero sin ninguna solución práctica ni propuesta a día de hoy", lamentó.

Impacto en Lourizán y reunión de coordinación

El Concello advierte que la falta de soluciones técnicas está provocando "muy serios problemas de movilidad", dejando atrapados a los vecinos de la parroquia de Lourizán y afectando gravemente al transporte pesado y especial que se dirige al Puerto de Marín, una infraestructura clave de la comarca. "Nos encontramos con transportes especiales perdidos por pistas del Requeiriño", ilustró la edil.

Aunque el Concello asistirá mañana a la reunión de coordinación convocada por la Subdelegación del Gobierno, con presencia de representantes de la la Guardia Civil y el Concello de Marín, Vilaverde ha querido marcar distancias sobre las responsabilidades: "Nosotros pondremos nuestros medios, que se limitan a regular el tráfico en las rotondas de Manuel del Palacio, pero no podemos sacar de la chistera ninguna ocurrencia técnica. La solución la tiene que buscar el Ministerio, que es el titular de la vía".

Al margen del temporal, la Xunta de Goberno aprobó otros asuntos administrativos. Entre ellos, uno relativo al polígono de O Vao: se ha concedido una prórroga administrativa de dos años para la licencia de construcción y urbanización de naves comerciales, aunque la empresa mantiene su previsión de finalizar las obras este mismo verano.

En el caso de Bomberos, han aprobado las bases para crear listas de sustitución de cabos y sargentos en el servicio de extinción de incendios.

También se ha desestimado el recurso del Colegio de Ingenieros de Caminos, confirmando que la dirección técnica del estudio de vivienda debe recaer en arquitectos, dada la naturaleza del trabajo de rehabilitación.