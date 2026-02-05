Oda al producto local en el Mercado de Pontevedra

El Mercado de Pontevedra se convirtió este jueves en el epicentro de la gastronomía emergente con el pistoletazo de salida del Foro de Novos Talentos da Cociña Atlántica. Este evento, enmarcado en la estrategia Pontevedra Capital Gastro y diseñado para conectar a las nuevas generaciones con la realidad profesional, ha iniciado su andadura con una jornada inaugural marcada por la experiencia de los chefs Antonio Novas (restaurante Trasmaio) y Francisco José Rodríguez (restaurante Lourido).

En un coloquio que sirvió de inspiración para los asistentes, Novas lanzó esta tarde un mensaje clave sobre la identidad culinaria, insistiendo en la urgencia de «valorizar el producto que tenemos, al que no siempre le damos la importancia que realmente tiene».

La programación del foro se extenderá durante los cuatro jueves de febrero. En cada una de estas sesiones clasificatorias, grupos de tres o cuatro estudiantes de centros de hostelería, como el CIFP Carlos Oroza, competirán en directo por una plaza en la gran final.

Antonio Novas, del restaurante Trasmallo, Francisco José Rodríguez, del restaurante Lourido, de Daniel de los Santos, que ejerció de moderador del coloquio. / Rafa Vázquez

La dinámica del evento va más allá de los fogones: cada jornada se complementará con coloquios protagonizados por cocineros locales y catas dirigidas de vinos de distintas zonas, esta tarde de la D.O. Rías Baixas.

El broche de oro llegará el próximo mes de marzo, momento en el que el certamen se transformará en un foro de dos días repleto de actividades y mesas redondas. Será el viernes 6 cuando los cuatro finalistas (ganadores de las rondas semanales) se disputen el podio en una final que premiará a los tres mejores, cerrando así un ciclo dedicado a la puesta en valor del talento joven y la despensa atlántica.