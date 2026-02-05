Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoProhibición redes sociales menoresParques Eólicos MarinosHackers nóminasLonjas temporalMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

'Molan los 2000', nuevo festival musical en Pontevedra

Será el 1 de mayo en el Recinto Ferial y se anuncia la presencia de Henry Méndez, XRIZ y Dr. Bellido, entre otros

Henry Méndez

Henry Méndez / FdV

R. P.

Pontevedra

Pontevedra será el próximo 1 de mayo escenario del festival 'Molan los 2000', una nueva cita musical en el Recinto Ferial de Pontevedra para ser "el epicentro de un sonido que definió a toda una generación", según destaca la organización,que ha diseñado un cartel que funciona como un catálogo esencial del género, encabezado por figuras de la talla de Henry Méndez, XRIZ y Dr. Bellido.

La nómina de artistas incluye también a Yandar & Yostin, Alberto Gambino, Ariel de Cuba, Charly Rodríguez, Cristian Deluxe y Juanma Sound. "Esta propuesta cultural nace con la vocación de recuperar el pulso de los primeros años del siglo, rescatando la mística del reguetón y el electrolatino en una jornada que promete convertir la nostalgia en una celebración vibrante y actual".

Se anuncia también "una producción técnica de vanguardia, donde los sistemas de iluminación y sonido profesional se pondrán al servicio de una narrativa emocional"

Noticias relacionadas

Los interesados ya pueden gestionar la adquisición de sus pases a través del sitio web oficial www.molanlos2000.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents