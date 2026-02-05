'Molan los 2000', nuevo festival musical en Pontevedra
Será el 1 de mayo en el Recinto Ferial y se anuncia la presencia de Henry Méndez, XRIZ y Dr. Bellido, entre otros
R. P.
Pontevedra será el próximo 1 de mayo escenario del festival 'Molan los 2000', una nueva cita musical en el Recinto Ferial de Pontevedra para ser "el epicentro de un sonido que definió a toda una generación", según destaca la organización,que ha diseñado un cartel que funciona como un catálogo esencial del género, encabezado por figuras de la talla de Henry Méndez, XRIZ y Dr. Bellido.
La nómina de artistas incluye también a Yandar & Yostin, Alberto Gambino, Ariel de Cuba, Charly Rodríguez, Cristian Deluxe y Juanma Sound. "Esta propuesta cultural nace con la vocación de recuperar el pulso de los primeros años del siglo, rescatando la mística del reguetón y el electrolatino en una jornada que promete convertir la nostalgia en una celebración vibrante y actual".
Se anuncia también "una producción técnica de vanguardia, donde los sistemas de iluminación y sonido profesional se pondrán al servicio de una narrativa emocional"
Los interesados ya pueden gestionar la adquisición de sus pases a través del sitio web oficial www.molanlos2000.com.
