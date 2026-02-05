Más de un mes de disfraces en Poio

El Concello de Poio presentó ayer la programación del Entroido 2026, la más larga de la comarca, ya que arranca el día 15 con el desfile central y finaliza el 19 de marzo . Ante representantes de las comparsas, colectivos y grupos locales que toman parte activa en la fiesta, el alcalde, Ángel Moldes destacó que «tenemos por delante un Entroido participativo y pensado para toda la familia, con la implicación del tejido asociativo local».

Así, la programación comienza el domingo día 15 en Campelo, con un desfile en horario de mañana. Aún sin cerrar el plazo de inscripciones ya hay participantes procedentes de Santiago de Compostela, Vigo, Baiona, Nigrán, Vilagarcía de Arousa, Soutomaior y otros puntos de Galicia, además de los grupos del entorno. Se repartirán cerca de 5.000 euros en premios en las categorías infantil y adulto, individual, parejas y grupos.

Las comparsas volverán a tener un papel protagonista en la Pasarela de Entroido, que celebrará su tercera edición el viernes 27 en A Seca, «un escaparate para mostrar su trabajo y creatividad». Ya está confirmada la participación de once agrupaciones de diferentes puntos de la provincia.

El sábado 28 será el Enterro do Galo Fodorico en la Praza do Mosteiro a partir de las 21.00 horas, seguido de la tradicional Festa Choqueira, organizada por la ACV Estela, que incluye premios, chocolate caliente y actuación musical.

La programación se completa con un amplio abanico de fiestas, bailes, desfiles y entierros en las distintas parroquias del municipio. El miércoles 18, a las 19.00 horas, será la presentación del Galo Bruxo en Samieira, mientras que a las 20.00 horas se enterrará el Mexillón en Combarro. Organizado por el Ateneo Corredoira, el cortejo fúnebre recorrerá el muelle de A Cantera y el paseo de As Redeiras hasta llegar a la Plaza da Chousa.

Organizado por la asociación de vecinos, Lourido celebra la fiesta familiar y Enterro do Berberecho el domingo 1 de marzo, a partir de las 19.00 horas en el parque Costa Xiráldez.

El desfile y entierro del Galo Bruxo de Samieira, organizado por la SCD Samieira, será el sábado 14 de marzo a las 18.00 horas. Con salida de la Plaza Amalita, en Arén, el cortejo fúnebre continuará hasta la Casa do Pobo en Río de Bois. Por último, el jueves 19, la Asociación de Veciños de Vilariño celebra el entierro de la Galiña Vilarica, a las 18.30 horas.

Mañana viernes finaliza el plazo para inscribirse en el desfile del día 15, a e las 12.00 horas, en el que se repartirán cerca de 5.000 euros entre los premiados.

Las categorías en las que se puede concursar son individual, pareja o grupo, tanto en infantil (hasta 14 años) como adultos (desde los 15 años). Los grupos, tendrán como mínimo tres participantes que deberán guardar una unidad temática; podrán ir acompañados de carroza o plataforma móvil.

En la categoría de adultos, el 1º premio del disfraz individual será de 170 euros, 120 para el segundo, 75 para el tercero y 50 para el cuarto clasificado. En parejas, el primer puesto recibirá 210 euros, 160 el segundo, 120 el tercero y 90 el cuarto. Por grupos, los ganadores tendrán un premio de 500 euros, 400 para los segundos clasificados, 300 para los terceros, 200 para los cuartos y, por último, 100 para los quintos.

En categoría infantil, el primero premio individual es 120 euros, 105 para el segundo y 70 el tercero. En parejas, los ganadores recibirán 160, los segundos 120, los terceros, 75, y los cuartos, 50. Con respeto a los grupos, el primer premio son 250, el segundo 205 y el tercero 160 euros. Además, habrá premios especiales choqueiro y animación que son compatibles con el resto de premios.