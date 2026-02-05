Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lores apela en Italia a «las bondades de la urbe de proximidad y multiservicios»

El alcalde participa en un foro europeo en la ciudad italiana de Reggio Emilia, donde mantuvo diferentes reuniones institucionales

Reunión de Lores con el alcalde de Reggio Emilia. | FDV

R. P.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, valoró de forma muy positiva su participación en el congreso celebrado estos días en la ciudad italiana de Reggio Emilia, calificando el encuentro como «muy interesante sobre las bondades de las ciudades de proximidad».

En el marco de este foro europeo, Lores destacó la importancia de establecer relaciones y compartir experiencias con alcaldes y representantes de ayuntamientos de toda Europa que están trabajando en la misma línea: «mejorar la calidad de vida de las ciudades, recuperando el espacio público y promocionando las ciudades de multiservicios».

Durante su estancia, mantuvo diferentes reuniones institucionales, entre ellas con el alcalde de Reggio Emilia, Marco Massari. n

