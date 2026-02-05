Llega a la ciudad O Tinglado, un mercado circular entre particulares

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, presentaron ayer la iniciativa O Tinglado, un mercado circular entre particulares que tiene como objetivo fomentar la reutilización, el consumo responsable y la economía circular.

Ambos representantes destacaron que esta iniciativa, que llega por primera vez a Pontevedra, tiene como finalidad dar una segunda vida a objetos y prendas que permanecen en desuso en los hogares, «favoreciendo que puedan seguir siendo útiles en manos de otras personas. Se trata de un modelo de consumo de proximidad, sin intermediarios, que apuesta por la participación directa de los vecinos y por la dinamización local», explicaron.

En Pontevedra, la iniciativa será los días 21 y 22 de febrero en las instalaciones de Afundación. La participación como vendedor se realiza a través de un formulario web (otinglado.gal). Las plazas son limitadas y se otorgan por estricto orden de llegada de las solicitudes. La organización se encarga de facilitar a los participantes el material necesario así como un espacio delimitado para la venta de sus artículos. Además, en el acceso al recinto se habilita un código QR para recoger la opinión de vendedores y compradores, con el objetivo de introducir mejoras en futuras ediciones.

O Tinglado inició su andadura en diciembre de 2024 en la ciudad de Vigo y fue evolucionando a lo largo de 2025 con distintas ediciones celebradas en A Coruña, Ferrol y también en el marco de eventos singulares como la Pantín Classic Galicia Pro, en Valdoviño. Se enmarca en el plan sectorial de gestión de residuos municipales de Galicia 2030, con el que la Xunta busca implicar a las entidades locales en la implantación de un modelo circular que contribuya a cumplir con las exigencias normativas en este campo. n