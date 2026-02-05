«La música siempre ha sido una válvula de escape»

Pentacampeón del mundo de triatlón y acostumbrado a medir cada detalle al milímetro, Javier Gómez Noya cambia por un rato los circuitos por el escenario, debutando como promotor del Invernia Fest, que se celebra este fin de semana en el Recinto Ferial de Pontevedra.

Entre entrenamientos, proyectos deportivos y la logística del evento, el gallego se reserva además un hueco para tocar con su banda, Liorta, en una cita que nace con vocación de continuidad y con la ambición —muy suya— de hacer las cosas bien desde el primer día.

—¿Cómo surge la idea del festival?

Mi pasión por la música viene de siempre y con mi socio, Fernando, llevaba tiempo hablando de hacer algún proyecto juntos. A los dos nos encanta la música y el rock y un día nos planteamos hacer un festival en Pontevedra pero en invierno y en un recinto cubierto, agradable, climatizado, que la gente pudiera escuchar buena música sin depender del tiempo. A partir de ahí, manos a la obra. También decidimos rodearnos de gente que sabe más que nosotros en este mundillo. Patricia Hermida trabaja con nosotros en la producción, es experta y mánager de algunos grupos.

—¿Qué destaca del cartel?

Destacaría que es un cartel que nos gusta, por así decirlo. Queríamos mezclar grupos consagrados del rock nacional, como Obús, Sôber, La Fuga o Efecto Mariposa, con grupos gallegos potentes, como Agoraphobia, que están subiendo mucho y lo están haciendo muy bien, y también dar oportunidad a bandas locales como Croma o Green Hot Peppers. Además, queríamos tener un par de bandas tributo, porque lo hacen muy bien y al final tocan temas muy conocidos. Queríamos un poco de todo y estamos muy satisfechos con el cartel que hemos armado dentro de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que es la primera edición. Si pudiéramos traer a los Rolling Stones los traíamos (bromea), pero de momento se nos queda lejos. Nosotros lo vemos apetecible y esperamos que la gente lo vea igual y disfrute de dos días de buena música.

—¿Cómo está siendo la acogida del público? Porque el festival nace con vocación de continuidad, ¿no?

La venta de entradas va bastante bien, está repuntando ahora hacia el final, como suele ocurrir en la mayoría de festivales; siempre estás con la intriga hasta el último momento. Ahora mismo estamos centrados en hacerlo lo mejor posible y en que la gente que venga tenga una buena experiencia, que disfrute, que todo salga bien, que estén a gusto, y sí, con vocación de continuidad. No estamos tan pendientes de si vamos a ganar o no, o de cuántas entradas llevamos en cada momento. Lo que queremos es hacerlo bien, que se asiente y seguir en el futuro.

—Lleva años tocando, pero todavía hay gente que se sorprende de que, además de triatleta, sea músico.

Decir que soy músico es atrevido (se ríe), pero sí que llevo tiempo tocando. La gente, lógicamente, me conoce por mi faceta deportiva, pero la música me ha acompañado siempre y ha sido una válvula de escape. Con tanta presión y tantas competiciones, tener una tarde o un par de horas a la semana para juntarme con los chavales de la banda y tocar, al principio versiones y luego temas propios, a mí me ayudó mucho a mantener la cabeza estable. Ahora que tengo algo más de margen intento tocar un poco más y siendo promotor, teníamos que estar en este festival, aunque fuera a la una de la tarde, nos hacía ilusión. Pero eso es lo de menos, lo importante es el resto de bandas. Hemos hecho un esfuerzo para poder traerlas y la verdad es que todo está siendo genial. Se están portando muy bien y esperamos que también estén a gusto, igual que toda la gente que trabaja en el evento.

—¿Su idea es seguir compaginando música y deporte?

Yo espero que este proyecto siga adelante y que podamos seguir creciendo, pero mi principal ocupación sigue siendo el deporte. Trabajo para la Federación Española, con un proyecto muy ilusionante con atletas españoles de alto nivel, y con los Juegos Olímpicos ahí a la vuelta de la esquina. Eso es a lo que dedico prácticamente todo mi esfuerzo y mi tiempo.

—¿Qué retos se plantea?

Noticias relacionadas

Llevo un año con el grupo de la Federación Española y los atletas han mejorado mucho. Tenemos opciones de estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el objetivo es intentar estar ahí, que los atletas sigan mejorando, progresando y lleguen lo más lejos posible. Son retos ambiciosos, pero creo que, con el equipo de trabajo que tengo, lo estamos haciendo bien. Y con respecto a la música, en cuanto al festival tengo ilusión por que siga adelante y por conseguir seguir creciendo. Y yo, como músico, o como alguien que toca, seguir tocando con el grupo y pasándolo bien. Tenemos temas para grabar y lo haremos en breve, ojalá le gusten a la gente, pero somos realistas: esto es nuestro hobby y nos dedicamos a otras cosas.