Arte
Iniciada la elección del comisariado de la 33 Bienal
Pontevedra
La Diputación de Pontevedra y el Museo de Pontevedra han publicado el concurso para elegir al equipo comisarial de la 33 Bienal de Arte, que se desarrollará en la ciudad entre los meses de mayo y agosto de 2027. Las bases están disponibles en el portal de contratación de la Diputación de Pontevedra. n
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- El temporal corta por tercer día consecutivo la autovía de Marín en Pontevedra
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Las banderas ya ondean en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra
- El PP denuncia que el alcalde de Ponte Caldelas cesa a una asesora para dar una dedicación a su pareja
- Se sube al techo de un taxi en Sanxenxo y logran identificarlo por pagar con tarjeta
- Minuto de silencio por María Belén, víctima del machismo en Mos: «Estamos rotos»