Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Arte

Iniciada la elección del comisariado de la 33 Bienal

R. P.

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra y el Museo de Pontevedra han publicado el concurso para elegir al equipo comisarial de la 33 Bienal de Arte, que se desarrollará en la ciudad entre los meses de mayo y agosto de 2027. Las bases están disponibles en el portal de contratación de la Diputación de Pontevedra. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents