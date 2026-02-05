La Guardia Civil retira una caja de detonadores pirotécnicos en la playa de Lourido de Poio
Fue localizada por un ciudadano y contenía cien unidades
R. P.
El Equipo de desactivación de artefactos explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra ha procedido a retirar una caja de detonadores pirotécnicos en la playa de Lourido, en Poio.
Tras aviso recibido de un ciudadano sobre la localización de una caja de plástico que pone "Peligro explosivos", la Guardia Civil del Puesto de Pontevedra Exterior acudió al lugar. Se procedió a acordonar la zona hasta la llegada del equipo especializado en estos artefactos.
Una vez en el lugar el Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos, observan que se trata de una caja que contiene 100 unidades de detonadores pirotécnicos.
Los TEDAX retiran la citada caja para proceder a su destrucción en un lugar seguro.
La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que ante la localización de cualquier objeto o artefacto sospechoso que pudiera contener material explosivo, no debe manipularse, tocarse ni acercarse al mismo.
Además, se recomienda alejarse de la zona y avisar de inmediato llamando al 062, facilitando la ubicación exacta y cualquier detalle relevante.
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- Reabierta la autovía de Marín en Pontevedra tras su tercer día consecutivo de cortes por la pleamar
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Las banderas ya ondean en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra
- El PP denuncia que el alcalde de Ponte Caldelas cesa a una asesora para dar una dedicación a su pareja
- Se sube al techo de un taxi en Sanxenxo y logran identificarlo por pagar con tarjeta
- El Concello espera novedades este mes en la intervención en Fernando Olmedo