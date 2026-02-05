Escolares de Cerdedo-Cotobade conocen la nieve en Manzaneda

Un total de 40 escolares de Cerdedo-Cotobade y Salvaterra de Miño participan esta semana en Explora Manzaneda, el nuevo programa de la Diputación diseñado para promover actividades juveniles de ocio y de tiempo libre mediante la enseñanza y el fomento de prácticas deportivas de invierno. El alumnado del IES de Cotobade asiste a la única estación de montaña con la que cuenta Galicia desde ayer hasta la tarde del viernes. A través de Explora Manzaneda, destinado a los centros de enseñanza pública con educación secundaria situados en los municipios de reto demográfico de la provincia, la Diputación ofrece una experiencia única de convivencia y de aprendizaje en medio natural que contribuye a la formación integral de la juventud pontevedresa a través del deporte, la naturaleza y el respeto por el entorno. Tanto el alumnado como los docentes acompañantes disfrutan de alojamiento en régimen de pensión completa. n