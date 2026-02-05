Edificios a la espera de comprador

Un pazo en muy mal estado en la calle César Boente por 1,2 millones, un solar en Mollavao, cerca de la casa del Mar por 620.000 euros, otra parcela en la calle Avelino Montero (junto al centro de menores) por algo más de un millón, un edificio en la avenida de Vigo (colindante con el horno de Acuña) por 850.000 euros, un viejo inmueble en la plaza de Galicia por 1,5 millones, que ya acumula años en oferta...

Son algunos de los ejemplos de los innumerables edificios y solares en venta en el corazón urbano. La casa de A Ferrería, en la esquina con Soportales por 900.000 euros, un inmueble en Curros Enríquez y oro en Don Filiberto entre los 400.000 y el millón también forman parte de este listado. Uno de los últimos en incorporarse es el local del antiguo gimnasio Budo, cerrado en 2023. Como el edificio no es legalizable, solo se vende el solar. Primero se ofreció en permuta a cambio de viviendas, pero no tuvo éxito la idea y después se puso a la venta por 2,9 millones.

Hace un año, un particular solicitó información urbanística al Concello respecto a la posibilidad de desarrollar una actividad comercial en el edificio, en la rúa da Estación 11. Pero la actual nave no se puede volver a utilizar, ni como gimnasio ni con ninguna otra actividad comercial. Lo que sí se puede hacer es demolerla para construir en el solar un edificio residencial conforme a la ordenación de la zona: con bajo, cuatro plantas y bajo cubierta. En el bajo de ese nuevo edificio sí se podría realizar una actividad comercial –también un gimnasio–, pero únicamente tras reconstruir el edificio para uso residencial. El inmueble permanece sin uso desde junio de 2023, cuando cerró al público el gimnasio Budo. El actual edificio se adentra en el viario público por una de sus fachadas (invade la acera), mientras que por la fachada trasera está afectado por Augas de Galicia dado que está levantado sobre el cauce del río Os Gafos. Tanto el Concello como Augas de Galicia tendrán que dar autorización a cualquier nuevo inmueble que se proyecte en la zona, pero no parece haber aún interesados.n