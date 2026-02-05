La Diputación organiza una nueva edición de «Ao Son do Piano»

La Diputación organiza la tercera edición de ‘Ao Son do Piano’ en el Museo de Pontevedra, un ciclo que vuelve a convertir el piano de cola en el gran protagonista a través de una cuidada selección de conciertos de música clásica contemporánea.

La programación de este año reúne tres actuaciones en el Edificio Castelao: Javier Otero Neira, el sábado 7 de febrero a las 12:30 h; Elsa Muñiz, el miércoles 11 de febrero a las 19:00 h; y, ya en marzo, Paula Ríos, que pondrá el broche final al ciclo.

Noticias relacionadas

Todas las citas contarán con entrada libre hasta completar aforo, una invitación abierta al público para disfrutar de nuevas sonoridades y repertorios actuales en un entorno único como el Museo de Pontevedra. n