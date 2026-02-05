Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

La Diputación organiza una nueva edición de «Ao Son do Piano»

REDACCIÓN

Pontevedra

La Diputación organiza la tercera edición de ‘Ao Son do Piano’ en el Museo de Pontevedra, un ciclo que vuelve a convertir el piano de cola en el gran protagonista a través de una cuidada selección de conciertos de música clásica contemporánea.

La programación de este año reúne tres actuaciones en el Edificio Castelao: Javier Otero Neira, el sábado 7 de febrero a las 12:30 h; Elsa Muñiz, el miércoles 11 de febrero a las 19:00 h; y, ya en marzo, Paula Ríos, que pondrá el broche final al ciclo.

Noticias relacionadas

Todas las citas contarán con entrada libre hasta completar aforo, una invitación abierta al público para disfrutar de nuevas sonoridades y repertorios actuales en un entorno único como el Museo de Pontevedra. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents