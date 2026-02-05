Carrera
Daniel Molina y Gómez Noya, en la Media Maratón Entre Rías de este año
El Concello de Sanxenxo ha iniciado ya las reuniones organizativas y de seguridad de le Medio Maratón Entre Rías. El concejal de Deportes, Marcos Guisasola, presidió el encuentro de trabajo en el que también estuvo el concejal Xoán Pérez, el jefe de la Policía Local, José Manuel Duarte, así como el director de Noko 360, Serafín Martínez, técnicos de Deportes y personal de Nauta.
La prueba cumple este año su tercera edición y el Concello de Sanxenxo quiere dar un nuevo salto de calidad que la consolide como una de las grandes citas del calendario gallego running. Los laureados triatletas olímpicos Daniel Molina y Javier Gómez Noya apadrinarán la prueba y ofrecerán una charla en el Hotel Carlos I el sábado, 16 de mayo.
La prueba será el próximo domingo, 17 de mayo y todo apunta a que se superará el récord de participación del año pasado, cuando más de 2.200 corredores tomaron la salida entre O Grove y Sanxenxo. n
