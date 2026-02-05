Culminado el grueso de la reforma de la residencia de mayores de Campolongo

La reforma integral de la residencia de mayores pública de Campolongo está oficialmente terminada, solo pendiente de una segunda fase de arreglos menores con los que se adaptarán las plantas tercera y cuarta del edificio a las nuevas necesidades. El grueso de los trabajos, en la planta baja y las plantas primera y segunda, se considera que está terminado después de una inversión de cuatro millones de euros por parte de la Xunta de Galicia.

Usuarios de la residencia en el nuevo comedor. | R. VÁZQUEZ

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, visitaron ayer este centro público, acompañados por su director, Juan José López. En su recorrido por los nuevos y remodelados espacios tuvieron la oportunidad de charlar con los residentes.

Una mujer hace ejercicio en la sala de fisioterapia. | R. VÁZQUEZ

Rueda puso en valor la inversión de la Xunta como una muestra clara «del compromiso del Gobierno gallego con el bienestar de las personas mayores».

Uno de los espacios de la nueva zona de Enfermería. | R. VÁZQUEZ

Asimismo, destacó que ahora mismo «Pontevedra tiene una oferta importante» de residencias para mayores.

Principales actuaciones

Básicamente, lo que se ha llevado a cabo en la planta baja es la adaptación de una de las salas de estar y la creación del nuevo comedor, donde antes se encontraba la cafetería.

La primera planta, por su parte, se ha rehecho entera, para ofrecer ahora zona de fisioterapia, terapia ocupacional y la nueva enfermería. Este último espacio permitirá tener hospitalizados hasta a siete residentes, siendo una de las habitaciones la de «últimos días». Este centro público cuenta con una médico, compartida con la residencia de Marín, de modo que cuatro días de la semana está en Pontevedra. Son cinco enfermeras.

En la segunda planta, también totalmente renovada, se ubicará a los usuarios dependientes.

Se realizaron mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, así como la instalación de nuevos ascensores, la renovación de la fachada y la reorganización de espacios.

De este modo, la residencia de Campolongo podrá llegar a acoger a 130 personas en habitaciones dobles. Actualmente cuenta con 86 plazas, de las cuales 42 son para dependientes de segundo y tercer grado.

La reforma integral ha adaptado un edificio de más de 40 años, reconoce el director de Campolongo, un tiempo durante el cual «hay un montón de normativas nuevas, materiales y formas de trabajar». Esto justifica que mucho del presupuesto invertido en esta residencia, de cuatro millones de euros, no se vean, ya que hubo que adaptar calefacción, fontanería, electricidad, comunicaciones...

Quedan ahora pendientes las obras en las plantas tercera y cuarta. La tercera se dedicará a residentes autónomos y dependientes, mientras que la cuarta en su totalidad a cien por cien autónomos.

Se realizarán pequeños trabajos de adaptación, sobre todo en los baños: alicatado, suelo, cisternas, puertas... Son obras menores.

La conselleira de Política Social aseguró que ya se dispone del proyecto correspondiente y que la idea es empezar «lo antes posible», pero con seguridad será este año.

Llamadores de emergencia

Por otro lado, queda pendiente la adaptación de los dispositivos de emergencia, a través de llamadores en cada una de las habitaciones. En el momento en que esto se actualice se podrá comenzar a ampliar el número de residentes, así como poner a funcionar la nueva sala de enfermería.

La reforma de la residencia de Campolongo se llevó a cabo sin interrumpir la actividad habitual del centro e incluyó actuaciones de gran calado.

Esta actuación se suma a la puesta en marcha del nuevo centro residencial autonómico de Pontevedra, financiado y construido por la Fundación Amancio Ortega, que cuenta con 120 plazas y supuso una inversión de 28 millones de euros. Con ambas iniciativas, la Xunta destaca que refuerza la oferta residencial en la ciudad con centros modernos y de vanguardia.

En lo que va de legislatura, el Gobierno gallego ha invertido ya 40 millones de euros en obras de mejora y acondicionamiento de la red pública de residencias de mayores, tal y como destaca.

La visita de ayer no interrumpió el normal funcionamiento de la residencia pontevedresa, con sus usuarios dispersos en los diferentes espacios: fisioterapia, terapia ocupacional, salas... y la comida se sirvió, como cada día, puntualmente a la una de la tarde. n