A Lama
El Concello inicia el arreglo del centenar de farolas que dañó el temporal en enero
Fue el 23 del pasado mes cuando los rayos dejaron sin alumbrado público a parte del municipio
Operarios de la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público han comenzado ya a revisar y substituir paulatinamente las casi cien luminarias de tecnología led afectadas por las recientes tormentas con truenos y aparato eléctrico caídas en el municipio de A Lama, Los destrozos se registraron el pasado 213 de enero.
El Concello informa de que «a medida que se va disponiendo del material de sustitución, va a a ir cambiando las luminarias comenzando por las zonas donde hay viviendas con la intención de paliar a la mayor brevedad este grave problema derivado de las condiciones meteorológicas adversas que se están viviendo estos días en toda Galicia, pero con especial incidencia en el interior de la provincia de Pontevedra».
El alcalde de A Lama, David Carrera, supervisa estos días los trabajos que llevan a cabo por los operarios de la empresa de mantenimiento del alumbrado público con la intención de que la medida de que se disponga de material se vayan sustituyendo todas las farolas afectadas y se recupere la normalidad. Los daños afectaron fundamentalmente a la parroquia de A Lama, en puntos de luz situados en A Santana, Cotiño, carretera de Antas y A Carambola. También averió el sistema de emisión de Radio Nova. Las descargas eléctricas provocaron una grave avería en la emisora municipal.
