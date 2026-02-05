La comarca disputa la Olimpiada de Bioloxía
La Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago acoge mañana, viernes, la XXI Olimpiada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega), en la que participarán alumnos del IES de Ponte Caldelas y del Colegio Internacional SEK Atlántico de Poio. Esta edición cuenta con cifra récord de participación, con 526 personas inscritas.
