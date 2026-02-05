Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comarca disputa la Olimpiada de Bioloxía

La Facultade de Bioloxía de la Universidade de Santiago acoge mañana, viernes, la XXI Olimpiada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega), en la que participarán alumnos del IES de Ponte Caldelas y del Colegio Internacional SEK Atlántico de Poio. Esta edición cuenta con cifra récord de participación, con 526 personas inscritas.

