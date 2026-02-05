Coloquio sobre herencias en San Roque

El abogado Jacobo Rebolledo Varela ofrecerá mañana, viernes, a las 20.00 horas la charla «Planificando el futuro», que versará sobre «herencias sin problemas, o con los menos posibles», en el local de la Asociación Vecinal San Roque, situado en la Travesía Irmáns Pazó número 2. La entrada será libre hasta completar aforo.