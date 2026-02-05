Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Coloquio sobre herencias en San Roque

El abogado Jacobo Rebolledo Varela ofrecerá mañana, viernes, a las 20.00 horas la charla «Planificando el futuro», que versará sobre «herencias sin problemas, o con los menos posibles», en el local de la Asociación Vecinal San Roque, situado en la Travesía Irmáns Pazó número 2. La entrada será libre hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents