Sanidad
El CHOP recibe a 55 estudiantes de Enfermería
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés dio ayer la bienvenida al alumnado de la Escola de Enfermería de Pontevedra, centro adscrito a la Universidade de Vigo, que acaba de iniciar su primer período de prácticas formativas. Son 55 estudiantes de segundo curso del Grao de Enfermería, que cursarán la asignatura «Prácticas Clínicas I» en los distintos servicios del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Es su primera toma de contacto con el campo asistencial, una etapa que afrontan con ilusión y ganas de aprender.
