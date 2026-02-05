Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El certamen de bandas abre su inscripción

Comienzan los preparativos para una de las citas más destacadas del panorama musical gallego: el XIX Certame Galego de Bandas de Música Populares, que en su pasada edición reunió a más de mil músicos y varios millares de asistentes como público durante sus dos jornadas. El plazo de inscripción ya está abierto en la web bandas.gal.

