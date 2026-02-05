Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

El Ballet de Kiev regresa a Afundación

El rey, la malvada hada Carabosse o la princesa Aurora son algunos de los personajes que forman parte de la trama de «La bella durmiente», uno de los títulos más representados y que ayer puso en escena el Ballet de Kiev en el Auditorio de la sede de Afundación en Pontevedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents