Oposiciones Educación Galicia
Alumnos de FP Básica de Montecelo se formarán en Italia

Se estrenan en Erasmus+ y profundizarán en las figuras de Castelao y Vasari

El grupo de alumnos con sus profesores en el aeropuerto.

R. P.

Pontevedra

Cinco alumnos del ciclo básico de Artes Gráficas del CIFP Montecelo inició ayer una movilidad Erasmus+ en Arezzo, Italia, donde desarrollarán un proyecto cultural en el I.S. Tecnico Professionale Margaritone-Vasari. La experiencia, durante esta semana y parte de la próxima, une dos figuras clave de la cultura y el urbanismo: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y su monumental labor de recopilación sobre los cruceiros gallegos, y Giorgio Vasari, referente histórico del urbanismo y el arte en Arezzo.

Durante su estancia, el alumnado recogerá información sobre ambos autores y sus contextos, un trabajo de investigación que culminará en la elaboración de material gráfico impreso diseñado y producido por los propios estudiantes, poniendo en práctica las competencias profesionales del ciclo.

Esta movilidad supone un hito para el centro, ya que es la primera vez que el CIFP Montecelo lleva a alumnado de Formación Profesional Básica a una experiencia Erasmus. El director del centro, Miguel Carballa, se muestra expectante y muy satisfecho con la iniciativa. n

