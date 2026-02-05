Educación
Alumnos de FP Básica de Montecelo se formarán en Italia
Se estrenan en Erasmus+ y profundizarán en las figuras de Castelao y Vasari
R. P.
Cinco alumnos del ciclo básico de Artes Gráficas del CIFP Montecelo inició ayer una movilidad Erasmus+ en Arezzo, Italia, donde desarrollarán un proyecto cultural en el I.S. Tecnico Professionale Margaritone-Vasari. La experiencia, durante esta semana y parte de la próxima, une dos figuras clave de la cultura y el urbanismo: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y su monumental labor de recopilación sobre los cruceiros gallegos, y Giorgio Vasari, referente histórico del urbanismo y el arte en Arezzo.
Durante su estancia, el alumnado recogerá información sobre ambos autores y sus contextos, un trabajo de investigación que culminará en la elaboración de material gráfico impreso diseñado y producido por los propios estudiantes, poniendo en práctica las competencias profesionales del ciclo.
Esta movilidad supone un hito para el centro, ya que es la primera vez que el CIFP Montecelo lleva a alumnado de Formación Profesional Básica a una experiencia Erasmus. El director del centro, Miguel Carballa, se muestra expectante y muy satisfecho con la iniciativa. n
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- El temporal corta por tercer día consecutivo la autovía de Marín en Pontevedra
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Las banderas ya ondean en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra
- El PP denuncia que el alcalde de Ponte Caldelas cesa a una asesora para dar una dedicación a su pareja
- Se sube al techo de un taxi en Sanxenxo y logran identificarlo por pagar con tarjeta
- Minuto de silencio por María Belén, víctima del machismo en Mos: «Estamos rotos»