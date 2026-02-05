Más de 25.000 euros para asociaciones
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó la Asociación Veciñal O Campo, en Marín, que fue beneficiaria de una ayuda de la Xunta para la mejora de sus infraestructuras. En el conjunto del concello, fueron tres las entidades beneficiarias, con una inversión de más de 25.500 euros.
