El temporal corta por tercer día consecutivo la autovía de Marín en Pontevedra

El temporal no da tregua y la PO-11, la autovía entre Pontevedra y Marín, vuelve a estar cortada en sus dos sentidos este miércoles por la entrada de las olas en la calzada. El vial permanece cortado desde las 5.00 de la mañana, aproximadamente, en el auge de la pleamar, y se estima que no se reabrirá al menos hasta las 10.00 horas.

En lo que va de mes de febrero, apenas cuatro días, se ha recogido en la ciudad más de 90 litros de lluvia por metro cuadrado, que se suman a los más de 340 de todo el mes de enero, lo que supone problemas no solo en la autovía de Marín, sino en otros puntos con anegaciones habituales, como Fernando Olmedo, en la ciudad, o la Rúa do Santo en Lourizán, cerca de la PO-11.

Con este tercer día consecutivo de corte entre las rotondas de Praceres y Mollavao, se han establecido desvíos del tráfico por la PO-546 (la carretera vieja de Marín) y la variante de Marín.

Las inundaciones cada vez más habituales en este vial son la razón que esgrime Costas del Estado para negarse a prolongar el paseo entre Pontevedra y Praceres, ya que se planteó mediante una pasarela sobre el mar que quedaría afectada por estos fenómenos.

Galicia ha activado este miércoles avisos por temporal costero, lluvia y viento, además, la Xunta mantiene vigente el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia para el seguimiento del caudal de los ríos.

Según recoge la página de MeteoGalicia, toda la costa gallega, salvo la Mariña Lucense, está en aviso amarillo por olas que pueden alcanzar los cinco metros. Asimismo, al mediodía, la Costa da Morte aumentará el aviso a nivel naranja.

En cuanto a las lluvias, están en aviso amarillo el interior de la provincia de Pontevedra y el noroeste de Ourense al esperarse más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Las borrascas atlánticas mantienen un tiempo inestable, con rachas de viento superiores a los 70-80 kilómetros por hora, por lo que está activo el aviso amarillo en la provincia de A Coruña, en A Mariña, en la montaña de Ourense, en la provincia de Pontevedra y en el sur de Ourense.