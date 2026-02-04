El PSOE urge a que el Cince Gónviz se transforme en centro sociocultural

El portavoz del PSOE en Pontevedra, Iván Puentes, considera que existen razones sociales y culturales que justifican que el Concello haga «un esfuerzo para preservar la única sala de cine clásica que queda en esta ciudad» y realice las gestiones oportunas para proteger el antiguo Cine Gónviz, adquiriendo este emblemático inmueble, rehabilitarlo y destinarlo a centro sociocultural».

Asegura que Pontevedra tiene un claro déficit de locales de mediano tamaño que puedan albergar eventos públicos en el casco urbano, por lo que, «dadas sus dimensiones y su versatilidad, el Gónviz tendría capacidad para mucho más que la proyección de películas, significando una oportunidad de hacer realidad el gran centro cultural municipal del que adolece nuestra ciudad: un espacio polivalente con sala principal y diversos locales orientados la representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, aulas de formación, salas de exposiciones..., tanto por iniciativa municipal como de las asociaciones y entidades que lo precisen».

«Tenemos salas grandes y pequeñas -sostiene Puentes-, pero carecemos de un local de este tipo, que sería muy útil para lo día a día y que además aliviaría el problema de saturación que padece el Teatro Principal. El inmueble del Gónviz quedaría convertido en una auténtica factoría cultural situada en pleno centro de Pontevedra, lo que permitiría salvar una sala de cine que forma parte de nuestro patrimonio material e inmaterial y, al mismo tiempo, mejorar notablemente la oferta cultural de nuestra ciudad y los recursos puestos a disposición de las entidades que trabajan en este sector».

El socialista formalizó esta idea a través de una proposición que será debatida en el próximo pleno ordinario de la corporación.

Tal y como subrayó, «el Concello perdió en el pasado, en el contexto de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), la oportunidad de proteger este bien», por lo que «hoy carecemos de instrumentos legales efectivos para vetar su destrucción». No obstante, «lo que sí podemos hacer como corporación municipal es el esfuerzo de competir en el mercado para adquirir este inmueble y algún adyacente que haga viable el proyecto, salvando los atrancos urbanísticos del pasado, derivados de la ausencia de una salida de emergencia con conexión directa con la calle».

Noticias relacionadas

«Destruirlo supondría eliminar para siempre jamás el último vestigio de la época dorada del cine en nuestra ciudad y significaría destruir una parte importantísima de la historia de todos nosotros», en opinión de Iván Puentes, que añadió que «Pontevedra disfrutó de un buen elenco de salas de este tipo, de las clásicas, que con el paso del tiempo, la crisis del modelo de negocio tradicional y la presión urbanística, fueron cerrando y destruyéndose, perdiéndose así todo ese patrimonio pontevedrés acumulado a lo largo de más de un siglo».