El PP exige la creación del primer parque infantil cubierto

El PP ha presentado una moción para demandar la creación del primer parque infantil cubierto de la ciudad, que permita garantizar «un espacio de ocio accesible, seguro y utilizable los 365 días del año, con independencia de las condiciones meteorológicas».

La concelleira Raquel Martínez puso ejemplos de otros concellos pontevedreses con parques infantiles cubiertos como Poio o Vilagarcía de Arousa; otros gallegos como Boiro, Lugo o Culleredo, y el cántabro de Torrelavega, considerado «uno de los mejores construidos en España».

Además, el diseño del parque infantil que proponen los populares debe responder a los retos medioambientales, apostando por la sostenibilidad y por la educación ambiental desde la infancia.

Además, los populares critican que «el presupuesto municipal del programa de parques y jardines ha tenido un recorte significativo, bajando de 2.706.867,41 millones de euros en 2025 a los 1.831.800,46 millones de euros del presente ejercicio».