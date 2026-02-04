Pontevedra registra más siniestros con heridos, pero baja la gravedad

Pontevedra cerró 2025 con 988 accidentes de tráfico contabilizados en el término municipal, una cifra que incluye también los partes amistosos. Del total, la Policía Local intervino en 569 siniestros, un volumen que el Concello sitúa “estabilizado entre los 500 y 600” en los últimos años.

El dato más llamativo del balance es que, aunque suben los accidentes con víctimas, la gravedad de las lesiones se reduce. De los 569 siniestros atendidos por la Policía Local, 132 fueron con víctimas, lo que dejó 158 personas afectadas. Solo siete requirieron ingreso hospitalario superior a 24 horas (lesiones graves), frente a las 13 que lo percisaron el año anterior. En cambio, crece el número de asistencias sin ingreso: 116 personas fueron atendidas en urgencias y dadas de alta, frente a 75 en 2024.

En conjunto, el balance refleja 158 víctimas en 2025, frente a 115 en 2024, y 132 accidentes con víctimas, frente a 108 del ejercicio previo. “Hubo más, pero fueron más leves”, resume el informe municipal.

En materia de seguridad vial urbana, el Concello contabiliza 34 atropellos en 2025, con 36 viandantes heridos. La mayoría se produjeron en pasos de peatones sin semáforo (20), seguidos de pasos con semáforo (4) y zona peatonal (4); el resto se repartió entre otras circunstancias.

Entre los accidentes más habituales atendidos por la Policía Local destacan choque contra obstáculo fijo (186), colisión frontolateral (62) y colisión por alcance (44).

Las vías con mayor siniestralidad registrada fueron la Avenida de Montecelo (28), Avenida de Bos Aires (21), Avenida de Lugo (18), Avenida de Vigo (17) y Eduardo Pondal (15).

Por tipo de vehículos implicados, el balance apunta a un claro predominio del turismo (726 implicados) y recoge también la presencia de vehículos de movilidad personal (18) y bicicletas (10) en siniestros.

El informe municipal incluye actuaciones por alcoholemia (tanto en controles como vinculadas a siniestros) y diligencias remitidas al juzgado por presuntos delitos, además de expedientes por pérdida de puntos, conducir sin permiso y negativas a realizar las pruebas.

La concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, enmarca los datos en una tendencia de los últimos años: menos consecuencias graves y sin víctimas mortales en vías municipales. El Concello recuerda que Pontevedra no registra fallecidos en vías municipales desde 2011, un dato que relaciona con el calmado de tráfico y el modelo urbano.

“No podemos evitar un accidente, porque puede ocurrir en cualquier momento, pero sí reducir la probabilidad de accidentes graves y, por tanto, de víctimas”, señala Vilaverde, que defiende que la moderación de la velocidad y la convivencia entre peatones y vehículos hacen la movilidad “más amable”. “Es en lo que seguiremos trabajando desde el Concello y la Policía Local”, concluye.