Pontevedra exhibe su revolución urbana en el foro europeo «Proximities», en Italia

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participó ayer en la ciudad italiana de Reggio Emilia, en la región de Emilia-Romaña, como invitado en el proyecto europeo Interreg «Proximities». Este foro internacional se centra en la mejora de la calidad urbana, la movilidad y los espacios públicos en las ciudades de proximidad.

El alcalde ofreció la conferencia «La experiencia de Pontevedra: de la reducción del tráfico a la calidad urbana». Pontevedra fue seleccionada como uno de los ejemplos de «buenas prácticas» junto a otra ciudad vecina, la portuguesa de Porto.

Durante veinte minutos, Lores intentó centrarse en los aspectos que han producido el gran cambio urbano de «una ciudad que está creciendo y que tiene muchísima actividad económica y que ha ganado muchísimo espacio público y numerosos galardones por un diseño urbano saludable», en sus palabras. «Había mucha gente que conocía el modelo de Pontevedra y me trasladó felicitaciones, tanto antes como después de la conferencia», dijo.