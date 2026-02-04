Polémica en Ponte Caldelas por una dedicación parcial

La decisión del alcalde de Ponte Caldelas de otorgar una dedicación parcial a la concelleira de Benestar Social, Isabel Pregal, que es también su pareja, ha suscitado la polémica y las críticas del PP, que censurado que el regidor haya adoptado esta decisión tras cesar a una asesora de comunicación que, según asegura, «está enferma».

En un comunicado, los populares exigen al socialista Andrés Díaz que revoque la decisión de otorgar esa dedicación parcial a su compañera sentimental y de gobierno, con un coste de 33.116 euros anuales, y que vincula directamente con el cese de la asesora. Denuncian también que el grupo socialista cuenta con 5 de 8 dedicaciones, cuando «solo podría tener 3», y han advertido de que Ponte Caldelas es el ayuntamiento de entre 5.000 y 10.000 habitantes «más caro de toda la provincia» en retribuciones. Dicen que cuando gobernaba el PP, solo el alcalde tenía dedicación exclusiva y un puesto de libre designación.

En respuesta a estas críticas, el alcalde explicó que la reorganización que se ha hecho en el Concello es «provisional».

Afirma que la persona que llevaba tareas de comunicación tuvo que ser cesada por la imposibilidad de continuar haciendo ese trabajo, y que fue un cese «de mutuo acuerdo», a la espera de que se recupere y pueda reincorporarse.