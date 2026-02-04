El paro repunta en enero en la comarca, pero baja en 667 personas en un año

La comarca de Pontevedra cerró enero con 8.109 personas en paro, 133 más que en el mes anterior, diciembre de 2025 (7.976), lo que supone un repunte del 1,7%. Aun así, el balance interanual es positivo, ya que hay 667 desempleados menos que en enero de 2025 (8.776), lo que implica una caída del 7,6%.

El dato más determinante vuelve a estar la capital, que registra 3.897 parados (casi el 48% de toda la comarca). Además, aporta 88 de los 133 desempleados que crece el paro en enero, es decir, dos de cada tres parados del incremento mensual corresponden a la Boa Vila.

En los otros 13 municipios de la comarca, el repunte se reparte de forma desigual. Suben con claridad Sanxenxo (18 más, hasta 501), Vilaboa (14 más, hasta 255) y Ponte Caldelas (11 más, hasta 356), además de incrementos más moderados en Portas (5 más), Marín (4 más), Moraña (4 más) o Campo Lameiro (3 más). En el lado contrario, Poio es de los pocos concellos que registra una bajada en enero (7 menos, hasta 715) y también retroceden Cuntis (4 menos), A Lama (2 menos) y Cerdedo-Cotobade (2 menos, hasta 194), mientras Barro se mantiene sin variación intermensual (155).

Pese al repunte estacional de enero, la foto frente a hace un año es de descenso del paro en 12 de los 14 municipios de la comarca de Pontevedra. Destaca especialmente Sanxenxo, que tiene 122 parados menos que en enero de 2025 (de 623 a 501, casi un 20% menos). También bajan con fuerza Pontevedra (269 menos), Poio (80 menos), Marín (73 menos) y Cerdedo-Cotobade (54 menos, alrededor de un 22% menos). En términos relativos, llama la atención Campo Lameiro, que recorta 19 parados y es el mayor descenso porcentual (en torno a un 25%).

Solo dos concellos rompen esta tendencia interanual: Cuntis sube en 7 parados (de 175 a 182) y Ponte Caldelas aumenta en 14 (de 342 a 356). Son incrementos contenidos, pero contrastan con el recorte general que permite que la comarca cierre enero con 667 desempleados menos que hace un año.

Mayoritariamente «adulto»

El desglose por edad confirma que el desempleo en la comarca tiene un perfil claramente adulto: de los 8.109 parados, 7.739 tienen más de 25 años (el 95,4%) y solo 370 son menores de 25 años (el 4,6%). En números absolutos, el paro juvenil se concentra sobre todo en Pontevedra (163 menores de 25, el 44% del total juvenil de la comarca), seguido de Marín (53), Poio (40) y Sanxenxo (34).

Por sexo, la comarca mantiene una clara feminización del paro: 4.713 mujeres frente a 3.396 hombres (un 58,1% del paro es femenino). Es un patrón que se repite en prácticamente todos los concellos. Por ejemplo, en Pontevedra hay 2.308 mujeres desempleadas frente a 1.589 hombres, en Poio, 424 frente a 291, y en Caldas de Reis, 229 frente a 151. La excepción es Campo Lameiro, donde el paro masculino supera ligeramente al femenino (30 hombres por 26 mujeres).

Aunque los menores de 25 son minoría en todos los municipios, su peso relativo es más alto en Sanxenxo (34 jóvenes, un 6,8% del paro local) y en Poio (40, un 5,6%), mientras que en Cerdedo-Cotobade apenas son 4 (en torno al 2,1%). En Pontevedra, pese al volumen, el paro juvenil representa alrededor del 4,2% del total municipal.

Por sectores, el de servicios concentra 5.959 parados, el 73,5% del desempleo comarcal. Solo en Pontevedra hay 2.930 parados en este sector (casi la mitad del total de la comarca), y destacan también Marín (735), Poio (529) y Sanxenxo (375). Detrás quedan Industria (728) y Construcción (575), mientras que Agricultura y pesca aporta 205.

Aun dominando servicios, hay concellos donde el reparto sectorial está menos concentrado: en Portas, en servicios son 66 parados (el 60%), con un peso relativamente mayor de agricultura (8), industria (15) y construcción (12), y en Cuntis los servicios suman 110 (en torno al 60,4%), pero la industria alcanza 35 parados (casi uno de cada cinco). En el extremo contrario, Cerdedo-Cotobade concentra 151 de sus 194 parados en servicios (cerca del 78%).

Otro dato llamativo es el volumen de parados sin empleo anterior: 642 en toda la comarca (casi el 8%), una cifra que supera incluso a la construcción en algunos concellos pequeños. En términos absolutos, se concentra sobre todo en Pontevedra (334), Marín (86) y Poio (65), y en proporción destaca Barro, con 15 personas sin empleo anterior sobre 155 parados (casi un 9,7%), además de Poio (alrededor del 9,1%).