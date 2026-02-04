Pan bendito y gaitas en el día del valedor de la garganta

El invierno gallego tiene una cita cada arranque de febrero que mezcla el aroma a pan recién horneado con el sonido de las gaitas. Ayer, la devoción a San Blas, el abogado contra los males de garganta, volvió a sacar a la calle a los fieles tanto en el corazón de la ciudad como en la parroquia de Salcedo, demostrando que la tradición sigue viva.

En el centro urbano, el epicentro de la celebración fue la iglesia de San José de Campolongo, en donde los devotos que cumplieron con el rito de la bendición de los panes.

Los fieles con bollos y roscas esperaban el agua bendita, una imagen que simboliza la protección para los meses venideros. «Es una tradición que no perdonamos, por si acaso», comentaban algunos asistentes, que no dudaron en llevarse a casa el alimento bendecido para compartir con familiares que no pudieron asistir.

A pocos kilómetros, en la parroquia de Salcedo, la fiesta cobró una dimensión más amplia, fusionando la liturgia con el espíritu festivo. Las celebraciones en honor a San Brais vivieron ayer su día grande con una agenda completa.

Devotos en la bendición que tuvo lugar en la iglesia de San José, en el barrio de Campolongo. / Gustavo Santos

La jornada litúrgica incluyó varias misas matutinas, pero el momento cumbre llegó a las 13 horas con la misa solemne. Tras el oficio, la imagen del santo salió en procesión, recorriendo el atrio y los alrededores arropada por los vecinos. El acto estuvo acompañado por un grupo de música tradicional, cuyos pasacalles pusieron la banda sonora perfecta a una mañana donde la lluvia respetó lo suficiente para permitir el lucimiento de la comitiva.

Aunque el día del patrón ya pasó, la Asociación de Vecinos Salcedo Norte prolonga el programa de actividades, que se reactivará de cara al fin de semana con una oferta que combina deporte, folclore y buena mesa.

La competición llegará el próximo viernes a los campos del Centro Sur, donde se disputarán el VII Torneo de Petanca y el VII Torneo de Chave, dos clásicos que miden la destreza de los vecinos.

Por su parte, la música volverá a ser protagonista el sábado con el XIV Serán San Brais. A partir de las 21.00 horas, cantareiras y gaiteiros tomarán el relevo para llenar la noche de coplas y baile.

Procesión de San Blas, que salió tras la misa solmene acompañada de un grupo de gaitas. / Gustavo Santos

Las fiestas concluirán el próximo domingo con una jornada pensada para la confraternización. Lo religioso abrirá la mañana con misas a las 11 horas y un nuevo oficio solemne con procesión a las 13 horas.

El acto central llegará a partir de las 14.30 horas en el Centro Sur con la tercera Comida Veciñal San Brais. Se espera un gran ambiente para un banquete que será servido por el Catering Senín y cuyo menú es una declaración de intenciones de la gastronomía gallega de fiesta, con pulpo, carne ao caldeiro, postres, bebidas, café y chupitos para brindar por el patrón.