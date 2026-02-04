Mil puntadas para anunciar el Salón do Libro

Frente a la inmediatez de la era digital, el XXVII Salón do Libro «Que non pare a música!» de 2026 ha apostado por la paciencia y el arte hecho a mano. El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, presentó ayer el cartel de la nueva edición, una obra creada por la artista mexicana afincada en Pontevedra Maritza Berttolini, quien ha tejido literalmente la imagen del evento.

La ilustración es un minucioso trabajo de bordado que ha requerido 40 horas de labor, 100 metros de hilo y más de 1.000 puntadas. En la composición, Berttolini entrelaza los tres ejes de esta edición: la literatura, la temática musical y el homenaje a Palestina, país invitado en 2026.

La imagen muestra un libro abierto del que brota un pentagrama convertido en camino, guiando hacia un edificio donde los músicos tocan desde las ventanas.

El diseño culmina con un detalle simbólico: el tejado del edificio es, a su vez, un libro musical. Según explicó la autora, la composición busca representar cómo la literatura funciona como puerta de entrada a un mundo de fantasía, fusionando en la tela la magia de las letras y el ritmo de la música.

Berttolini reivindicó durante la presentación el bordado como un «estilo de vida» y una forma de crear comunidad, destacando el valor de dedicar tiempo y «cariño» en un mundo dominado por las prisas. Por su parte, Demetrio Gómez elogió la obra como un reflejo del espíritu de Pontevedra y del propio Salón do Libro: una apuesta por «fabricar las cosas con nuestras propias manos» y por la integración cultural de vecinos llegados de otros países.