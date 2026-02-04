Marín inicia una campaña para informar del uso de patinetes

La proliferación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y la necesidad de ordenar su convivencia con peatones y tráfico rodado ha llevado a la Policía Local de Marín a mover los hilos. El cuerpo de seguridad ha anunciado qeu inicia este mes de febrero una campaña específica de control e información dirigida a los usuarios de patinetes eléctricos, con un objetivo claro: garantizar que todos cumplan con la normativa vigente, que ya incluye requisitos estrictos como el seguro obligatorio.

La iniciativa, impulsada desde el Concello, busca atajar el desconocimiento sobre la regulación actual. Los agentes pondrán especial énfasis en recordar que, a día de hoy, para circular legalmente es imprescindible que el patinete cuente con seguro de responsabilidad civil y esté debidamente registrado en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Más allá de los trámites relativos a las autorizaciones, la campaña incidirá en las normas de circulación más infringidas y que mayor riesgo suponen para la seguridad vial.

La Policía Local recuerda en este punto que las líneas rojas son claras: los patinetes tienen prohibida la circulación por aceras y zonas peatonales ya que su lugar está en la calzada.

Asimismo, se vigilará el cumplimiento de otras normas como la prohibición absoluta de conducir utilizando auriculares o dispositivos móviles, y la limitación de ocupación: el patinete es un vehículo unipersonal, por lo que no puede transportar a más de una persona.

Durante las primeras semanas, la camapaña será exclusivamente informativa y los agentes se centrarán en detener a los usuarios para explicarles las normas y resolver dudas sin tramitar multas. Tras este periodo, comenzarán a aplicarse las sanciones económicas a quienes incumplan la normativa.