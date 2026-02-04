Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzan «Las cuatro navegaciones póstumas de Cristóbal Colón», presentadas en Poio

La Casa Museo Cristóbal Colón, en Portosanto, acogió la presentación del libro «Las cuatro navegaciones póstumas de Cristóbal Colón», de Lino J. Pazos y Pedro L. Martín, ambos escritores vinculados a la asociación Galicia Histórica-Amigos da Casa Museo, que defiende el origen gallego del navegante. Al acto, celebrado en las instalaciones museísticas de Poio, asistieron asociados y amistades, así como miembros de la asociación viguesa Cabo do Mar, que aprovecharon su visita a Poio para conocer otros lugares de interés del municipio.

