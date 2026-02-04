El impacto de La Vuelta en Poio, también en sostenibilidad

El Concello de Poio recibió ayer por la mañana el reconocimiento de la Fundación Ecopilas tras situarse entre los tres municipios de toda España que más pilas reciclaron durante las etapas de La Vuelta, a través de la campaña «Reciclar tiene premio seguro».

El acto contó con la presencia del alcalde de Poio, el concejal de Medio Ambiente y el presidente de la Fundación Ecopilas, José Pérez García. Durante su intervención, Moldes subrayó que el paso de La Vuelta a España por Poio fue una experiencia extraordinaria, que permitió proyectar al municipio como un referente deportivo, turístico y organizativo, con un modelo moderno y preparado para acoger grandes eventos. También puso en valor el impacto económico y social de una cita que se vivió con un ambiente excepcional en las calles y una participación ejemplar de la vecindad.

Esa implicación, señaló el alcalde, se trasladó igualmente al ámbito medioambiental. En total, durante la salida desde Combarro se recogieron 180 kilogramos de pilas, un dato que colocó a Poio en el tercer puesto estatal en esta iniciativa y refuerza el compromiso municipal con la sostenibilidad y la protección del entorno. Moldes destacó que se trata de un reconocimiento al esfuerzo colectivo y a una forma de hacer las cosas que apuesta por integrar deporte, concienciación ambiental y participación, «demostrando que es posible crecer, atraer actividad y generar impacto económico sin renunciar al respeto por el medio ambiente».

Noticias relacionadas

Durante el acto, Ecopilas entregó una placa conmemorativa y anunció el refuerzo de la red de recogida en el municipio, con la instalación de nuevos contenedores en dependencias municipales y establecimientos comerciales. Desde el Gobierno local agradecieron la colaboración de la Fundación y la respuesta comprometida de la ciudadanía, y reafirmaron su voluntad de seguir avanzando hacia un Poio más sostenible y responsable.