David Bisbal elige Pontevedra para su único concierto veraniego en Galicia

David Bisbal estará en Galicia este próximo verano. Una sola fecha confirmada en toda la autonomía y un único lugar, el BIGSOUND de Pontevedra. Desdde la organización del evento han confirmado la presencia del icónico cantante andaluz para la edición de este año, lo que ha levantado pasiones entre sus fanñaticos en redes sociales desde el preciso instante del anuncio.

Desde principios de los años 2000, David Bisbal ha sido una de las figuras clave en la construcción del pop latino moderno. Su irrupción marcó un antes y un después en la música en español, llevándola a una nueva escala global y abriendo camino a una generación que hoy domina listas, festivales y plataformas. Más de dos décadas después, su música sigue sonando con la misma fuerza ante públicos muy distintos: quienes crecieron con Ave María, Bulería o Dígale conviven hoy en sus conciertos con jóvenes que descubrieron su repertorio a través de redes, plataformas digitales y grandes formatos televisivos.

El BIGSOUND Pontevedra 2026 tendrá lugar los días 17 y 18 de julio en el Parque de Tafisa, y reunirá las únicas fechas en Galicia de David Bisbal, Nathy Peluso, Maria Becerra, Ana Mena y Luck Ra, consolidando una programación irrepetible en la comunidad. El cartel se completa con Beret, Juan Magán, Natalia Lacunza, Nil Moliner, Lucho RK, Mafalda Cardenal, Besmaya, Despistaos, Rager y LG1DO, además de nuevas confirmaciones por anunciar.