Las cofradías prepararán los bancos antes del dragado del Lérez y piden garantías

El dragado del río Lérez avanza en su tramitación, pero antes de que arranquen las obras habrá una fase previa centrada en los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra. La Xunta sitúa esa preparación como una prioridad para minimizar el impacto sobre el recurso.

Esa fue una de las claves de la reunión celebrada ayer entre la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y representantes de las cofradías de Lourizán, Raxó y Pontevedra, junto a otros colectivos. La Administración trasladó que el proyecto acaba de entrar en información pública tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, lo que abre 30 días para presentar alegaciones. La inversión prevista se cifra en 11,9 millones de euros.

«Según nos indicaron, llegará aproximadamente hasta mediados de marzo. Lo que está proyectado es una obra de bastante envergadura. También se comentaron los plazos que podría llevar, siempre que la climatología lo permita, porque ya se sabe que eso condiciona mucho este tipo de trabajos», comentó el patrón mayor de la Cofradía de Raxó, Iago Tomé, que señaló que, «en general, salimos satisfechos. Al final, parece que por fin se va a ejecutar una obra que estaba pendiente desde hace muchísimos años».

Carmen Vázquez Nores, patrona mayor de la cofradía de Lourizán, confirma los mismos plazos: «Se habla de unos nueve meses de obra, más o menos, pero puede llegar a ser más» según las circunstancias, pero se muestra satisfecha porque «no queremos algo apurado, también hay que ver las condiciones, hay que ver cómo está el mar, cómo está el río... Van a empezar por la parte de abajo, es decir, desde la ría, para ir subiendo y abriendo camino, entonces hay que ver cómo va respondiendo todo».

Iago Tomé confirmó que, «en principio, las tres cofradías del fondo de la ría no vamos a presentar alegaciones, porque fuimos precisamente las impulsoras de que esto se hiciera. Lo que sí pedimos es que se nos tenga en cuenta en caso de que haya daños en los bancos marisqueros; que si ocurre, se compense. Y no hablamos solo del primer año. La obra puede durar alrededor de un año, pero en los dos o tres años siguientes también puede haber problemas, como estaba pasando en Ferrol.

Mientras tanto, hay gente —no es mucha, pero existe— que vive exclusivamente del marisqueo. Esa gente tiene que quedarse con una cobertura, con la tranquilidad de saber que si pasa algo, al menos está cubierta».

Así, mientras se completan los informes sectoriales y con la vista puesta en iniciar las obras en 2027, la reunión de ayer se centró en cómo se gestionará el impacto sobre el marisqueo. El plan contempla retirar, antes de empezar, las especies que ya tengan talla comercial para su venta. Los ejemplares de menor tamaño se moverán a otros bancos para facilitar su recuperación y mantener la continuidad del recurso.

La obra también implicará una limitación temporal: durante la ejecución no se podrá faenar en las zonas directamente afectadas. Desde la Xunta sostienen que ese parón debería quedar compensado después, especialmente si el dragado contribuye a mejorar las condiciones de los bancos de la bocana de la ría, uno de los objetivos declarados de la actuación.

En este sentido, el patrón mayor de Raxó comentó que «nosotros lo único que queremos es que se tenga en cuenta lo que venimos diciendo desde siempre, que el vertido se deposite donde realmente no perjudique a nadie. Según indicó el Miteco, parece que el lugar elegido para depositarlo sería el adecuado. Y, al mismo tiempo, que exista un control y seguimiento real, como nos dijeron desde el primer día, que se midan los sedimentos y todo lo necesario, porque en cualquier dragado, al ser una obra, siempre se va a generar algún tipo de impacto».

Además, el proyecto incorpora un sistema de vigilancia ambiental y un canal de comunicación con los usuarios y colectivos implicados —incluidos el sector marisquero y la náutica recreativa— para garantizar un seguimiento continuo, transparente y coordinado.

En cuanto al alcance técnico, el dragado se extenderá por 4,5 kilómetros y abarcará más de 309.000 metros cuadrados dentro del dominio público portuario de Pontevedra y As Corbaceiras. Se prevé la retirada de más de 500.000 metros cúbicos de material, que, según explicó Villaverde, son áridos de categoría A. Su depósito se realizará en un punto autorizado en el exterior de la ría de Arousa, validado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Noticias relacionadas

El PSOE pide la retirada de lodos de más zonas

La activación de los trámites para ejecutar el ansiado dragado del Lérez fue recibida con un optimismo un tanto agridulce por parte del portavoz municipal del PSOE. Iván Puentes le pide a la Xunta de Galicia que no se limite a hacer anuncios, que «ponga ya, inmediatamente, a trabajar las máquinas para efectuar una obra que lleva retrasando durante más de diez años» y que, en paralelo, inicie además los trámites «para dragar también el tramo comprendido entre los puentes de As Correntes y Os Tirantes», de manera que «podamos tener un Lérez absolutamente regenerado en el centro de la ciudad».«Es una buena noticia, que llega tarde, al igual que llegaron tarde el Hospital de Montecelo y otras infraestructuras vitales, por la obstinación de la Xunta en confrontar permanentemente contra el Gobierno central y en emplear el dragado como arma arrojadiza, pero afortunadamente parece que impera el sentido común y que la obra se va a desarrollar», aseguró.Puentes echa además en falta en la propuesta autonómica que «una parte de los lodos que se retiren se puedan tratar en tierra», al entender que se trata «de la solución más apropiada a nivel ecológico para evitarles problemas a la gente que vive del mar».