Caldas de Reis volverá a participar en el programa «Vacaciones en Paz»
El plazo de inscripciones ya está abierto para todas las familias interesadas
Caldas de Reis
Un año más, Caldas de Reis participará en 2026 en una nueva edición del programa Vacaciones en Paz, que facilita el acogimiento temporal, durante los meses de julio y agosto, de niños y niñas saharauis de diferentes edades.
La Administración local caldense lleva cerca de tres décadas formando parte de esta iniciativa, promovida por el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y gestionada en Galicia por la Asociación Galega de Solidariedade co Pobo Saharauí.
Las familias interesadas en acoger a los niños y niñas ya pueden presentar sus solicitudes. El Concello recuerda que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 28 de febrero.
